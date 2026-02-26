ปิดตลาดฯ หุ้นไทย +18.57 จุด มูลค่าซื้อขาย 71,477.33 ล.

xs
เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายวันนี้ ดัชนีหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้น 18.57 จุด หรือ +1.22% ที่ระดับ 1,534.58 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 71,477.33 ล้านบาท