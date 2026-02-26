กสทช.เรียกค่ายมือถือแจงด่วน ปม พนง.หลอกเด็กนักเรียนลงทะเบียนซิม

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (26 ก.พ.) สำนักงาน กสทช. ได้เรียกผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้าชี้แจงกรณีตัวแทนจำหน่ายอาศัยโอกาสช่วงทำกิจกรรมในโรงเรียน นำซิมการ์ดระบบเติมเงินไปแจก โดยให้ลงทะเบียนและสแกนใบหน้าเด็กนักเรียนต่อคนจำนวนหลายซิม เพื่อนำเบอร์ไปใช้ในการก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยี
นายไตรรัตน์ เปิดเผยว่า กสทช.ได้ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ พบว่าซิมการ์ดที่ตัวแทนจำหน่ายได้ให้เด็กนักเรียนลงทะเบียนนั้น ถูกนำไปใช้ในการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วจำนวน 27 ซิม จากจำนวนซิมทั้งหมดที่ตัวแทนจำหน่ายหลอกให้เด็กนักเรียนเปิดเบอร์โดยสแกนใบหน้ารวมจำนวน 495 ซิม จึงได้สั่งให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระงับเบอร์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวทันทีในวันนี้ เพื่อตัดวงจรอาชญากรรมที่อาจขยายตัวเพิ่มขึ้น
นายไตรรัตน์ กล่าวว่า เบอร์พวกนี้เป็นเบอร์ที่ตัวแทนจำหน่ายลักลอบเปิดเพิ่มให้เด็ก ไม่ใช่เบอร์ที่เด็กต้องการขอใช้งานเอง ต้องปิดทั้งหมด เพราะมีความเสี่ยงที่เบอร์ดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยี การที่บริษัทจะรอลงพื้นที่โรงเรียนเพื่อให้เด็กมายืนยันตัวตน ถามรายคนล่าช้าไม่ทันการณ์ การนำข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กไปใช้เพื่อเอื้อประโยชน์ให้อาชญากรเป็นเรื่องที่ใครก็ยอมรับไม่ได้
นายไตรรัตน์ กล่าวว่า จากนี้หากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ต้องการทำกิจกรรมสร้างความรู้ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ห้ามไม่ให้นำซิมการ์ดไปขายควบคู่กับการจัดกิจกรรม ควรเป็นกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้แก่เด็กจริงๆ เพราะบางส่วนจะนำซิมการ์ดมาขายหรือมาแจกด้วย รวมทั้งให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กำชับเรื่องความรับผิดชอบในการดำเนินการทางธุรกิจ โดยผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบ และดูแลตัวแทนจำหน่าย หากกระทำความผิด เกิดความเสียหาย ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะตกเป็นผู้ร่วมรับผิดชอบด้วย
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 สำนักงานได้ออกหนังสือเวียนให้ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายปฏิบัติการลงทะเบียนซิมอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งตรวจสอบ คัดกรองข้อมูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่มีการลงทะเบียนซิมการ์ดมากกว่า 1 ซิม และรายงานกลับมายังสำนักงาน กสทช. ภายใน 3 วันทำการ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและเฝ้าระวังภัยไซเบอร์จากการเปิดซิมโดยเด็กและผู้ปกครองไม่รู้