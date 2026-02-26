ยธ.โชว์ผลงานปราบเหมืองบิตคอยน์เถื่อน ลดความสูญเสียไฟฟ้า-ปกป้องงบแผ่นดินกว่า 1,500 ล.

พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า จากนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่สั่งการให้ กระทรวงยุติธรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปราบปรามเหมืองบิตคอยน์เถื่อน เพื่อลดความสูญเสียไฟฟ้าของประเทศ
ล่าสุด กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้สรุปผลลัพธ์ของการปราบปราม ซึ่งพบว่าความสูญเสียลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยตัวเลขความสูญเสียรวม ลดต่ำลงกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก กล่าวคือ ลดเหลือ 818.75 ล้านหน่วย ในปี 2568 จากเดิมที่มีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้น แต่ปัจจุบันสามารถควบคุมให้ลดลงมาได้อย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญหากไม่มีการจับกุมตามภารกิจนี้ ความสูญเสียจะพุ่งสูงถึง 1,136.11 ล้านหน่วย
โดยการลดหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้า หรือหน่วยไฟฟ้าหายคิดเงินไม่ได้ ลดลงไปถึง 300 ล้านหน่วย หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 1,500 ล้านบาท ถือว่าลดลงอย่างมีนัยสำคัญเป็นประวัติการณ์ ทำให้หน่วยสูญเสียปี 2568 เหลือเพียง 4.49% หรือ ลดลง 1.6% จากภารกิจนี้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า การปราบปรามเหมืองบิตคอยน์เถื่อนตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ เป็นการบูรณาการข้อมูลและการบังคับใช้กฎหมายระหว่าง DSI และ กฟภ. ซึ่งช่วยสกัดกั้นความเสียหายมหาศาลที่อาจเกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้าของประเทศ ช่วยรักษาผลประโยชน์ให้หน่วยงานรัฐได้อย่างมหาศาล