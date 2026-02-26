แถลงเปิดตัว “พปชร.-โอกาสใหม่” ร่วมรัฐบาล หนุน “อนุทิน” เป็นนายกฯ

นายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วย น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย โฆษกพรรค นายทรงศักดิ์ ทองศรี แกนนำพรรค และนายสุชาติ ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรี ร่วมกับ 5 ส.ส.จากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) นำโดย น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รักษาการหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และ น.ส.รสรินทร์ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ เขต 2 พรรคโอกาสใหม่ แถลงข่าวประกาศจุดยืนสนับสนุน อนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรี เพิ่มอีก 6 เสียง
น.ส.แนน ระบุว่า การสนับสนุนครั้งนี้สะท้อนความเชื่อมั่นจากพรรคร่วมที่เห็นพ้องแนวทางการทำงานของพรรคภูมิใจไทย
ด้าน น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า พรรคพลังประชารัฐได้รับการประสานจากผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ และได้หารือร่วมกันก่อนมีมติสนับสนุนพรรคภูมิใจไทย ซึ่งเป็นพรรคแกนนำที่ได้รับเสียงจากประชาชน พร้อมย้ำจุดยืนผลักดันนโยบายความมั่นคงและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ขณะที่ น.ส.รสรินทร์ เปิดเผยว่า พรรคโอกาสใหม่มีมติสนับสนุน อนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี หลังหัวหน้าพรรคได้หารือกับผู้ใหญ่ของพรรคภูมิใจไทย โดยมองว่าเป็นอุดมการณ์เดียวกันในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
ส่วนกระแสพรรคเล็กจะเข้าร่วมเพิ่มเติมหรือไม่ โฆษกพรรคภูมิใจไทย ระบุว่า ตัวเลขอย่างเป็นทางการต้องรอการแถลงจากพรรค พร้อมปัดตอบชัดกรณีพรรคกล้าธรรมและพรรคประชาธิปัตย์ โดยขอรอขั้นตอนรายงานตัวและสัมมนาพรรคก่อน
เมื่อถามถึงตัวเลขเสียงสนับสนุนที่ขณะนี้รวมได้กว่า 290 เสียง โฆษกพรรคย้ำว่า หลักการของสภาผู้แทนราษฎรถือเสียงข้างมากเป็นสำคัญ ไม่ได้มีตัวเลขตายตัว ส่วนกรณีพรรคเล็กรวมกว่า 30 เสียงจะได้โควตารัฐมนตรีหรือไม่ นายไชยชนก ระบุว่า ต้องรอหัวหน้าพรรคสรุปหลังการสัมมนาพรรควันที่ 8 มีนาคม