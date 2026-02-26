‘การบินไทย’จ่ายปันผลครั้งแรกในรอบ 13 ปี ปรับเพิ่มค่าตอบแทนพนักงาน

นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บอร์ดการบินไทย เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 พร้อมอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 รวมถึงให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 จำนวน 1,505,136,967 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
ทั้งเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.21 บาทต่อหุ้น
ทั้งนี้ เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 จะจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 20 % ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาจะได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท และจะจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธิยกเว้นภาษีนิติบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีและจึงไม่ได้ รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท
"การจ่ายปันผลครั้งนี้คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 20% ของกำไรสุทธิ (หลังหักกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน) เป็นการอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2555 แม้ว่านโยบายหลักจะระบุไว้ว่าไม่น้อยกว่า 25% แต่บริษัทจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยด้านการลงทุนในอนาคตประกอบด้วย เช่น แผนการปรับปรุงเครื่องบินลำตัวกว้าง และการจ่ายเงินมัดจำ (PDP) สำหรับฝูงเครื่องบินใหม่"
ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบกับราคาหุ้นที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนหน้านี้ที่ 4.48 บาท อัตราปันผลนี้จะคิดเป็นผลตอบแทน (Yield) สูงถึง 4.6% ซึ่งถือเป็นระดับที่สมน้ำสมเนื้อเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
โดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD) หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2569
นอกจากนี้ การบินไทย ยังปรับเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เนื่องจากตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมา พนักงานได้ทุ่มเททำงานอย่างหนักเพื่อองค์กร บริษัทจึงจำเป็นต้องมีค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมการบินให้ได้ เพื่อดึงดูดและรักษาบุคลากร (Retain Talent) ที่มีความสามารถเอาไว้
อย่างไรก็ตาม บริษัทจะมีการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรอย่างรัดกุม โดยตั้งเป้าหมายไม่ให้เกิน 13% ของรายได้จากการบิน ซึ่งปัจจุบันยังคงอยู่ในกรอบที่วางไว้ นายชายย้ำว่าการเติบโตของค่าตอบแทนพนักงานควรเป็นสัดส่วนไปตามการเจริญเติบโตของบริษัท เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน
การตัดสินใจด้านการเงินครั้งนี้มีพื้นฐานมาจากผลประกอบการปี 2568 ที่ดี โดยการบินไทยมีรายได้รวม 190,270 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิถึง 30,940 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 215% นอกจากนี้ ส่วนของผู้ถือหุ้นยังพุ่งสูงขึ้นเป็น 75,912 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นระดับที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัทและคาดการณ์รายได้รวมในปี 2569 ไว้ที่ประมาณ 200,000 ล้านบาท
โดยตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ไว้ที่ประมาณ 5% จากปี 2568 ผ่านการรับมอบเครื่องบินใหม่และการใช้กลยุทธ์เชื่อมต่อโครงข่ายการบิน (Network Strategy) เพื่อสร้างรายได้ต่อเนื่อง