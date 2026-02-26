นายกฯ เรียกเสธ.ทบ.ถกปัญหาชายแดน ปัดตอบควบ รมว.กลาโหม

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลภายหลังจากที่รับประทานอาหารกลางวัน โดยกล่าวถึงการเรียก พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก เข้าพบยังตึกไทยคู่ฟ้าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่า เป็นการเข้ามาสอบถามถึงความพร้อมในพื้นที่ชายแดนทั้งหมด ไม่ใช่เพียงเขตติดต่อประเทศกัมพูชาเท่านั้น
เมื่อถามว่าพื้นที่เขตติดต่อประเทศใดน่ากังวลที่สุดหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตอนนี้ไม่มี เป็นเพียงการยืนยันเรื่องความพร้อม เนื่องจากปัจจุบันเป็นช่วงที่งบกลางเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยรวมไปถึงประเมินสถานการณ์ว่าจะเกิดอะไรที่ไม่คาดฝันขึ้นหรือไม่ หากมีสถานการณ์เกิดขึ้นแล้วจะสามารถดำเนินการได้อย่างไร หรือจะต้องมีการกันเงินส่วนใดในช่วงที่เป็นรัฐบาลรักษาการอยู่ เราต้องมีการเตรียมความพร้อมทุกอย่าง
เมื่อถามว่าขณะนี้สามารถจะซื้อยุทโธปกรณ์ ยุทธภัณฑ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงรัฐบาลรักษาการได้ใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พร้อม ส่วนไหนที่พร่อง ในงบประมาณปกติของกองทัพก็มีอยู่แล้ว สามารถเติมได้ เพื่อให้ทุกอย่างมีความพร้อม
อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีเลี่ยงที่จะตอบคำถามว่าจะควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือไม่