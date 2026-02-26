"สุชาติ" ส่งทนายฟ้องหมิ่นฯ "ไอซ์ รักชนก" จ่อฟ้องแพ่งเรียก 50 ล้าน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบอำนาจให้นายณัฐวุฒิ วงศ์เนียม ทนายความหัวหน้าทีมกฎหมาย นำหลักฐาน ที่เป็นข้อความจากโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวของ น.ส.รักชนก ศรีนอก ที่โพสต์ทำนองว่า "ก็ดีจะได้เรียกได้เต็มปากว่า ไอ้รัฐมนตรีที่มาจากการโกงเลือกตั้ง" และไปพิมพ์คอมเมนต์ใต้โพสต์ข้อความว่า "คนเฮ้งซวย" โดยโพสต์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ หลังจากที่มีมติ กกต. วินิจฉัยชี้ขาดไม่นับคะแนนใหม่ในการเลือกตั้ง เขต 1 จังหวัดชลบุรี ที่ผ่านมา และยังตั้งค่าเป็นสาธารณะ บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ โดยข้อหาที่มาแจ้งความคือ ข้อหาหมิ่นประมาท และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
นายณัฐวุฒิ เปิดเผยว่า ข้อความที่ น.ส.รักชนก พิมพ์ว่า "คนเฮ้งซวย" คำว่า"เฮ้ง" คือชื่อเล่นของนายสุชาติ และจากการตรวจสอบยังพบว่า น.ส.รักชนก มีการไปแก้ไขคอมเมนต์ดังกล่าวออกเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่ความผิดได้เกิดขึ้นแล้ว และผู้เสียหายได้เห็นข้อความนั้นแล้ว จึงนำไปสู่การแจ้งความในวันนี้
นายณัฐวุฒิ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมานายสุชาติ อดทน อดกลั้น ต่อคำวิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอด เพราะก่อนหน้านี้หลายเคสที่มีการกล่าวหาคุณสุชาติ แต่ทางทีมกฎหมายก็ปรึกษากันว่าให้มองเป็นเรื่องเล็กน้อย ขอให้การเลือกตั้งผ่านพ้นไปก่อน แต่การโพสต์ของ น.ส.รักชนก ในครั้งนี้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตัวนายสุชาติ และวันนี้ก็ได้ปรากฏให้เห็นแล้วว่า กกต. มีการรับรองการเลือกตั้ง และมีการประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว รวมถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีข้อเท็จจริงใดที่ระบุว่านายสุชาติ ทุจริตการเลือกตั้ง แสดงให้เห็นว่า นายสุชาติไม่ได้เป็น สส. หรือรัฐมนตรีจากการโกงการเลือกตั้ง พร้อมยืนยันว่า การแจ้งความวันนี้ไม่ใช่การปิดปาก แต่เพื่อปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรี และถือว่าเป็นผลของการกระทำ และหลังจากนี้หากมีการโพสต์ในลักษณะเชิงหมิ่นประมาทอีก ก็จะดำเนินการแจ้งความในความผิดหลายกระทงเพิ่มอีกด้วย
ส่วนประชาชนที่มีการแชร์ หรือคอมเมนต์ในลักษณะการหมิ่นประมาท เบื้องต้นทนายความขอไปรวบรวมหลักฐานก่อนว่าเข้าข่ายหรือไม่ นอกจากนี้ ในสัปดาห์หน้าทีมทนายความจะนำหลักฐานดังกล่าวไปฟ้องตรงต่อศาลอาญารัชดา เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่ง สูงถึง 50 ล้านบาท