คมนาคมเดินหน้าสอบข้อเท็จจริงเครนก่อสร้าง M82 พังถล่ม ย้ำยึดตามกรอบเวลา 45 วัน

นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเหตุคานปูนและเครน โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 (M82) สายทางยกระดับบางขุนเทียน - บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย - บ้านแพ้ว ตอน 7 พังถล่ม
นายจิระพงศ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ซึ่งได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด ซึ่งยังคงยึดกรอบระยะเวลา 45 วัน ตามที่กำหนด (ภายในเดือนมีนาคม 2569) โดยคณะอนุกรรมการเฉพาะด้านวิศวกรรมได้ลงพื้นที่ เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูล ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างรอบค
ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำว่าผลสรุปต้องตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงและหลักวิชาการ โปร่งใส และไม่ล่าช้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชน
สำหรับโครงการก่อสร้างดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง M82 (ช่วงที่ 2 เอกชัย-บ้านแพ้ว) โดยพื้นที่เกิดเหตุอยู่ในสัญญาที่ 7 ช่วงกิโลเมตรที่ 29+722 ถึงกิโลเมตรที่ 31+207 ระยะทางรวม 1.43 กิโลเมตร วงเงินก่อสร้าง 1,868 ล้านบาท มีบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD เป็นผู้รับจ้างก่อสร้าง