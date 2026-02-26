ทอ.แจงปม "พลทหารพฤษภา" เสียชีวิต เกิดจากภาวะสมองตายจากฝีในสมอง

พลอากาศโท จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย โฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเสียชีวิตของ พลทหาร พฤษภา วิมุตติธรรมชัย ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตั้งแต่ปี 2568 และเพิ่งถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอีกครั้งในช่วงที่ผ่านมา
ว่า กองทัพอากาศตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้น และขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของ พลทหาร พฤษภา รวมถึงเข้าใจในความกังวลของครอบครัวและสังคม จึงได้รวบรวมข้อเท็จจริงและตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบด้านเพื่อชี้แจงต่อสาธารณชน ดังนี้
พลทหาร พฤษภา ฯ เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ รุ่นปี 2568 ผลัดที่ 1 สังกัดกองพันทหารอากาศโยธิน 1 กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2568 โดยภายหลังเข้าประจำการ ได้แจ้งว่ามีอาการเจ็บบริเวณหู และมีกลิ่นออกจากช่องหู โดยหน่วยได้ดำเนินการส่งพบแพทย์ที่ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ตามขั้นตอนเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 ซึ่งแพทย์ได้ทำการตรวจและจ่ายยา พร้อมทั้งนัดติดตามอาการในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 ซึ่ง พลทหาร พฤษภา ฯ ได้เข้ารับการรักษาตามใบนัดแพทย์ จากนั้นวันที่ 11 พฤษภาคม 2568 พลทหาร พฤษภา ฯ ได้เข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เนื่องจากไข้ขึ้นสูงซึ่งแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A
ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน 2568 พลทหาร พฤษภา ฯ ได้เข้ารับการตรวจรักษาและติดตามอาการ รวม 9 ครั้ง ได้แก่ การรักษาภาวะหูอักเสบ การรักษาไข้สูงจากโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A การฉีดยา การตรวจเลือดเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัส (ผลเลือดปกติ) และการดูดหนองออกจากหู โดยแพทย์ได้สั่งให้งดการฝึกระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน – 6 ธันวาคม 68 ซึ่งหน่วยได้ปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด โดยจัดให้งดการฝึก และพักรักษาตัวที่หน่วยฝึก โดยในระหว่างนั้น ได้พาพลทหาร พฤษภา ฯ ไปพบแพทย์ตามใบนัดทุกครั้ง
เช้าวันที่ 20 มิถุนายน 2568 พลทหาร พฤษภา ฯ มีอาการปวดศีรษะ ครูฝึกได้ให้พักที่หน่วยฝึก โดยเวลา 09.40 น. พบว่า พลทหาร พฤษภา ฯ หมดสติ จึงได้เร่งนำส่งโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ฯ ทันที ซึ่งแพทย์ได้ทำการกู้ชีพ และผ่าตัดรักษาอย่างเร่งด่วน จากนั้นเข้ารับการดูแลในหออภิบาลศัลยกรรม และหอผู้ป่วยศัลยกรรมระบบประสาทอย่างต่อเนื่อง โดยในระหว่างนี้ทางหน่วยได้อำนวยความสะดวกให้แก่ญาติในการเดินทางมาดูแล พลทหาร พฤษภา ฯ ขณะที่เข้ารับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลอย่างเต็มที่
จนกระทั่งวันที่ 24 กรกฎาคม 2568 เวลา 03.07 น. พลทหาร พฤษภา ฯ เสียชีวิต แพทย์ลงความเห็นว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากภาวะสมองตายจากฝีในสมอง ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนของการติดเชื้อ โดยหน่วยได้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศล อำนวยความสะดวกในการประกอบพิธีทางศาสนา และจัดพิธีฌาปนกิจศพ ณ วัดเกาะสุวรรณาราม เขตสายไหม กทม. ระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2568
ทั้งนี้ หน่วยได้ดำเนินการขอเบิกเงินช่วยเหลือค่าพิธีจัดการศพ และเงินทุนการสงเคราะห์ด้านสวัสดิการฯ ให้แก่ญาติตามระเบียบของทางราชการ เรียบร้อยแล้ว
