พณ.เร่งแก้ปัญหาราคา "มะพร้าวน้ำหอม" ตกต่ำ สร้างความเป็นธรรมให้เกษตรกร

วันนี้ (26 ก.พ.) น.ส.ลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ เร่งแก้ไขปัญหาราคา มะพร้าวน้ำหอม ตกต่ำอย่างเป็นระบบ โดยดำเนินมาตรการครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อพยุงราคา ดูดซับผลผลิต ขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ ควบคุมการนำเข้า และตรวจสอบล้งที่อาจเข้าข่ายนอมินีอย่างเข้มงวด
ทั้งนี้ รัฐบาลจะติดตามสถานการณ์ราคามะพร้าวน้ำหอมอย่างใกล้ชิด พร้อมดำเนินมาตรการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม เพื่อให้ผลผลิตส่วนเกินมีตลาดรองรับอย่างชัดเจน และสร้างความเป็นธรรมให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน
