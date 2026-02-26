xs
"อรรถกร" รับหนังสือรับรอง สส.จาก กกต. ยันพรรคกล้าธรรมไม่มีงูเห่าสีเขียว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (26 ก.พ.) นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินทางมารับหนังสือรับรอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ฉะเชิงเทรา พรรคกล้าธรรม

ทั้งนี้ ยืนยันว่า ไม่มีงูเห่าสีเขียว เพราะลงเรือลำเดียวกันแล้ว อย่าเพิ่งไปมองถึงการเป็นฝ่ายค้าน พร้อมย้ำว่า พรรคกล้าธรรมมีคาแร็กเตอร์ ไม่จำเป็นต้องตามใคร ประกาศขออยู่เคียงข้าง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรค