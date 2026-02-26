"อรรถกร" รับหนังสือรับรอง สส.จาก กกต. ยันพรรคกล้าธรรมไม่มีงูเห่าสีเขียว

วันนี้ (26 ก.พ.) นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินทางมารับหนังสือรับรอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ฉะเชิงเทรา พรรคกล้าธรรม
ทั้งนี้ ยืนยันว่า ไม่มีงูเห่าสีเขียว เพราะลงเรือลำเดียวกันแล้ว อย่าเพิ่งไปมองถึงการเป็นฝ่ายค้าน พร้อมย้ำว่า พรรคกล้าธรรมมีคาแร็กเตอร์ ไม่จำเป็นต้องตามใคร ประกาศขออยู่เคียงข้าง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรค
ทั้งนี้ ยืนยันว่า ไม่มีงูเห่าสีเขียว เพราะลงเรือลำเดียวกันแล้ว อย่าเพิ่งไปมองถึงการเป็นฝ่ายค้าน พร้อมย้ำว่า พรรคกล้าธรรมมีคาแร็กเตอร์ ไม่จำเป็นต้องตามใคร ประกาศขออยู่เคียงข้าง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรค