ราคาทองครั้งที่ 9 ปรับขึ้น 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 77,150 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 13.29 น. (ครั้งที่ 9) ราคาปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 76,150.00 บาท ขายออก 76,350.00 บาท ส่วนทองคำรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษี 74,632.68 บาท ขายออก 77,150.00 บาท