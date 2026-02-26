xs
หุ้นไทยเปิดภาคบ่าย +13.40 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 44,368.51 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (26 ก.พ.) ดัชนี Set Index เปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,529.41 จุด ปรับขึ้น 13.40 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.88 โดยมีมูลค่าซื้อขายรวม 44,368.51 ล้านบาท