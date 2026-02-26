"สว.นันทนา" ปัดตกคำร้องเอาผิด กกต.ปมบัตรเลือกตั้งมีบาร์โค้ด เหตุ กม.ไม่เปิดช่อง

น.ส.นันทนา นันทวโรภาส สมาชิกวุฒิสภา (สว.) แถลงถึงความคืบหน้าการยื่นฟ้องศาล กรณีการเลือกตั้งมิชอบตามรัฐธรรมนูญ ว่า จากการที่ให้ฝ่ายกฎหมายศึกษารัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญต่างๆ ทั้งหมดแล้ว ไม่พบว่ามีบทบัญญัติใดที่เปิดช่องทางให้ สว. รวบรวมรายชื่อเพื่อกล่าวโทษถอดถอนองค์กรอิสระใดๆ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยการพิมพ์บาร์โค้ดในบัตรเลือกตั้ง อาจส่งผลให้การเลือกตั้งไม่เป็นความลับ ซึ่งต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 83 และ 85 หรือไม่ ดังนั้น จึงไม่สามารถใช้กลไก สว. ดำเนินการได้
ทั้งนี้ ขอส่งคำร้องดังกล่าวกลับคืนให้ นายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือทนายอั๋น ไปทำหน้าที่รวบรวมรายชื่อประชาชนเพื่อดำเนินการฟ้องร้อง กกต. ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 หรือดำเนินการยื่นต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 โดยใช้สิทธิที่ประชาชนถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพในการจัดการเลือกตั้งไม่เป็นความลับขัดต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งทนายอั๋นรับปากเป็นเจ้าภาพดำเนินการฟ้องร้องในครั้งนี้
