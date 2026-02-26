วุฒิสภาเห็นชอบ "จิรุตม์ วิศาลจิตร" นั่งเก้าอี้ กกต. ส่วน "มณฑล สุดประเสริฐ" ไม่ได้เห็นชอบ

การประชุมวุฒิสภา สมัยวิสามัญ วันนี้ (26 ก.พ.) ที่มี นายบุญส่ง น้อยโสภณ รองประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม พิจารณาเรื่องด่วนคือ ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จำนวน 2 คน คือ นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อดีตอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และ นายมณฑล สุดประเสริฐ อดีตอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
ทั้งนี้ หลังการประชุมลับเพื่อตรวจสอบรายงานประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมแล้วเสร็จ ได้ลงมติ พบว่า นายจิรุตม์ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมด้วยมติ 144 เสียง ไม่เห็นชอบ 1 เสียง และงดออกเสียง 26 เสียง
ขณะที่ นายมณฑล ไม่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม โดยได้คะแนนเห็นชอบ เพียง 9 เสียง ไม่เห็นชอบ 102 เสียง และงดออกเสียง 57 เสียง
