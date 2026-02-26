เม็กซิโกอนุมัติร่าง กม.ลดชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์เหลือ 40 ชั่วโมง

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงเม็กซิโกซิตี ประเทศเม็กซิโก เมื่อวันที่ 26 ก.พ. ว่า รัฐสภาเม็กซิโกอนุมัติร่างกฎหมาย ลดชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์ จาก 48 ชั่วโมง เหลือ 40 ชั่วโมง อย่างค่อยเป็นค่อยไป แม้จะมีการต่อต้านอย่างมากจากสหภาพแรงงาน ซึ่งโต้แย้งว่า การแก้ไขนี้ ยังไม่เพียงพอที่จะช่วยเหลือคนงาน
ทั้งนี้ สภาผู้แทนราษฎรเม็กซิโกอนุมัติเค้าโครงทั่วไปของร่างกฎหมาย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่่ผ่านมา โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกสภา 469 คน และไม่มีผู้ใดลงคะแนนเสียงคัดค้าน
