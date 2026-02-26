"สีหศักดิ์" ฝากถึงกัมพูชา ไทยไม่รุกล้ำเขตแดนอย่างที่กล่าวหาแน่นอน ย้ำต้องการสันติภาพ

นางมาระตี นะลิตา อันดาโม รองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในโอกาสที่ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางปฏิบัติภารกิจที่ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และ นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2569 นอกจากจะได้พบและหารือกับนาย Khaled Ahmed El-Enany Ali Ezz ผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) และ นาย ฌ็อง-นอแอล บาร์โร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส แล้ว ยังมีโอกาสได้พบกับ นายโวลเกอร์ เติร์ก ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ นายสีหศักดิ์ ได้ใช้โอกาสนี้ ชี้แจงสถานการณ์ชายแดนไทย - กัมพูชาด้วย
ทั้งนี้ นายสีหศักดิ์ ยืนยันว่า การหยุดยิงยังเปราะบาง พร้อมย้ำท่าทีของไทยว่าต้องการให้เกิดสันติภาพระหว่างกัน และยืนหยัดตามข้อตกลงหยุดยิงที่ได้ทำร่วมกันไว้ เพื่อรื้อฟื้นความสัมพันธ์ และสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ไม่มีการรุกล้ำดินแดนฝ่ายใด และเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมของคณะกรรมการปักปันเขตแดนทันที ที่มีกำหนดการประชุมอย่างเป็นทางการ
นอกจากนี้ ยังฝากถึงกัมพูชาให้ใจเย็น ยืนยันว่า ฝ่ายไทยจะไม่รุกล้ำเขตแดนอย่างที่กล่าวหาแน่นอน พร้อมมั่นใจว่า นายโวลเกอร์ เติร์ก เข้าในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างแน่นนอน
