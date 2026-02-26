ราชกิจจาฯ ประกาศผลเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขต 396 คน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน 396 คน ประกาศโดย นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง โดยเรียงตามตัวอักษร
สำหรับ 4 เขต ที่ยังไม่รับรองรายชื่อ เนื่องจากอยู่ระหว่าง กกต.สั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ ประกอบด้วย จังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 และนับคะแนนใหม่ ที่ จ.สุพรรณบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 1, 4 จ.จันทบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 และเขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 8 โดยผู้ชนะเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต ทั้ง 4 เขตที่ยังไม่ได้รับรอง ได้แก่ จ.พะเยา เขต 1 ผู้ชนะเลือกตั้ง คือ นายอัครา พรหมเผ่า พรรคกล้าธรรม จ.สุพรรณบุรี เขต 2 ผู้ชนะเลือกตั้ง คือ นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ พรรคภูมิใจไทย จ.จันทบุรี เขต 1 ผู้ชนะเลือกตั้ง คือ นายสุรพล วิรัตน์โยสินทร์ พรรคภูมิใจไทย จ.จันทบุรี เขต 2 ผู้ชนะเลือกตั้ง คือ นายคัมภีร์ ชื่นบาน พรรคภูมิใจไทย
ส่วนพรรคภูมิใจไทย นำโดยนายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง พร้อมด้วย นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส.ศรีสะเกษ รัฐบาลและ นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย เดินทางมารับหนังสือรับรองส.ส.ด้วยตัวเอง หลังจากนั้น นายสิริพงศ์ ให้สัมภาษณ์ว่า จากนี้ส.ส.พรรคภูมิใจไทยก็ได้นัดรายงานตัวพร้อมกันที่รัฐสภา ในวันที่ 6 มีนาคม เนื่องจากครั้งนี้มีส.ส.เป็นจำนวนมาก ซึ่งการที่กกต.รับรองเร็วก็จะทำให้กระบวนการต่างๆในการแก้ไขปัญหาเร็วขึ้น อย่างนายภราดร ก็เป็นรัฐมนตรีที่อยู่ในรัฐบาล ซึ่งมีข้อจำกัดพี่จำเป็นจะต้องแก้ปัญหา ขอรับรองเร็วก็สามารถทำอะไรได้
ส่วนมีความกังวลมากน้อยแค่ไหนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน จนอาจทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ นายสิริพงศ์ กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องของกกต. ซึ่งกกต.มีหน้าที่ในการตอบคำถามต่อสังคม เราเป็นเพียงผู้สมัครส.ส. ก็ทำตามภายใต้กติกา
