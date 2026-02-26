ราคาน้ำมันปิดวานนี้ ทรงตัว หลังคลังปิโตรเลียมสำรองสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นผิดคาด

ราคาน้ำมันปิดเมื่อวานนี้ (25ก.พ.) ทรงตัว หลังพบคลังปิโตรเลียมสำรองของสหรัฐฯเพิ่มขึ้นผิดคาด สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนเมษายน ลดลง 21 เซนต์ ปิดที่ 65.42 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนเมษายน เพิ่มขึ้น 8 เซนต์ ปิดที่ 70.85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานแห่งสหรัฐฯ เผยแพร่รายงานเมื่อวานนี้ (25 ก.พ.) ระบุคลังน้ำมันดิบสำรองของประเทศ เพิ่มขึ้นถึง 16 ล้านบาร์เรล หลังอัตราการใช้ประโยชน์โรงกลั่นลดลงและนำเข้าเพิ่มขึ้น ขณะที่พวกนักวิเคราะห์คาดหมายว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 1.5 ล้านบาร์เรล
สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานแห่งสหรัฐฯ เผยแพร่รายงานเมื่อวานนี้ (25 ก.พ.) ระบุคลังน้ำมันดิบสำรองของประเทศ เพิ่มขึ้นถึง 16 ล้านบาร์เรล หลังอัตราการใช้ประโยชน์โรงกลั่นลดลงและนำเข้าเพิ่มขึ้น ขณะที่พวกนักวิเคราะห์คาดหมายว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 1.5 ล้านบาร์เรล