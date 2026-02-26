xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยเปิดภาคเช้าวันนี้ +7.64 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 18,318.23 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (26 ก.พ.) ดัชนี set Index เปิดตลาดภาคเช้าที่ระดับ 1,523.65 จุด ปรับขึ้น 7.64 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.50 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 18,318.23 ล้านบาท