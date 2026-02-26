xs
ราคาทอง ครั้งที่ 2 ลง 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 77,050 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 10.07 (ครั้งที่ 2) ราคาปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 76,050.00 บาท ขายออก 76,250.00 บาท ส่วนทองคำรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษี 74,526.56 บาท ขายออก 77,050.00 บาท