xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองเปิดตลาดวันนี้ +100 บ. ทองรูปพรรณขายออก 77,100 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 09:05 (ครั้งที่ 1) ราคาปรับขึ้น 100 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 76,100.00 บาท ขายออก 76,300.00 บาท ส่วนทองคำรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษี 74,572.04 บาท ขายออก 77,100.00 บาท