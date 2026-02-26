xs
xsm
sm
md
lg

แจ้งปิดจราจรในอุโมงค์ทางลอดแยกกรุงเทพกรีฑา 4 ทุ่ม - ตี 5 พรุ่งนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

js100radio แจ้งว่า จะมีการปิดการจราจรภายในอุโมงค์ทางลอดทางแยกกรุงเทพกรีฑา ตั้งแต่วันนี้ (26 ก.พ. 69) เวลา 22.00 น. - 05.00 น. ของวันพรุ่งนี้ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำภายในอุโมงค์