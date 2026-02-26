xs
xsm
sm
md
lg

แผ่นดินไหว 3.0 ริกเตอร์ ในเวียดนาม ห่าง อ.เมืองอุบลฯ 3.1 กม. ไม่พบความเสียหาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

เกิดแผ่นดินไหวความรุนแรงขนาด 3.0 ตามมาตราริกเตอร์ ในประเทศเวียดนาม เมื่อเวลา 00.34 น. ของวันนี้ (26 ก.พ.) ซึ่งจุดศูนย์กลางห่างไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ประมาณ 319 กิโลเมตร อย่างไรก็ตาม ไม่มีรายงานความเสียหาย