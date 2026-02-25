นายก อบต.เกาะสาหร่าย ประสบอุบัติเหตุรถเสียหลักพุ่งชนเสาไฟ เสียชีวิตทันที

นายฮารูน พูนสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ประสบอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าข้างทาง เสียชีวิตกะทันหัน บนถนนวิเศษมยุรา หมู่ที่ 2 ตำบลควนขัน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ขณะกำลังเดินทางเข้าเมือง เพื่อร่วมประชุมราชการ
ทั้งนี้ ที่เกิดเหตุพบรถเก๋งฮอนด้า สีขาว ทะเบียน กจ 4834 สตูล สภาพหน้ารถพังยับเยิน แผ่นป้ายทะเบียนหลุดกระเด็น แต่ไม่พบรถคู่กรณีในจุดเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดถ่างนำร่างนายฮารูน ออกจากซากรถเพื่อนำส่งโรงพยาบาลสตูล แต่สุดท้ายยื้อชีวิตไว้ไม่สำเร็จ
ทั้งนี้ ที่เกิดเหตุพบรถเก๋งฮอนด้า สีขาว ทะเบียน กจ 4834 สตูล สภาพหน้ารถพังยับเยิน แผ่นป้ายทะเบียนหลุดกระเด็น แต่ไม่พบรถคู่กรณีในจุดเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดถ่างนำร่างนายฮารูน ออกจากซากรถเพื่อนำส่งโรงพยาบาลสตูล แต่สุดท้ายยื้อชีวิตไว้ไม่สำเร็จ