เมียนมาร์เผยเหตุโจมตีทางอากาศในหมู่บ้านโยว์ งู เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 17 ราย

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 25 ก.พ. ว่า กองทัพอาระกัน (เอเอ) ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธที่มีอิทธิพลในรัฐยะไข่ ทางตะวันตกของเมียนมาร์ รายงานว่า มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 17 ราย จากเหตุโจมตีทางอากาศที่ตลาดแห่งหนึ่ง ในหมู่บ้านโยว์ งู เมื่อวันอังคาร ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ เมียนมาร์เผชิญกับภาวะสงครามกลางเมือง นับตั้งแต่กองทัพเข้ายึดอำนาจผ่านการรัฐประหาร เมื่อปี 2564 นำไปสู่การสู้รบอย่างรุนแรงระหว่างกองทัพรัฐบาลทหารกับกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์หลายกลุ่ม และกองกำลังพลเรือนฝ่ายต่อต้านรัฐบาล
