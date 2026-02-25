กสทช.กำชับทุกค่ายมือถือใช้มาตรการลงทะเบียนซิมเคร่งครัด หวั่นถูกนำไปใช้ผิด กม.

จากเหตุการณ์ที่มีกลุ่มบุคคลอ้างตัวเป็นพนักงานบริษัทเครือข่ายบริษัทมือถือรายใหญ่ เข้ามาขอความร่วมมือจากโรงเรียนใน จ.เชียงใหม่ โดยอ้างว่า จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสแกมเมอร์ และแจกซิมอินเทอร์เน็ตฟรีเพื่อการศึกษา และมีการสแกนบัตรประชาชนและใบหน้าเด็กนักเรียน คนละหลายครั้งนั้น
นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า วันนี้ (25 ก.พ.69) สำนักงาน กสทช. ได้ออกหนังสือเวียนกำชับผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายให้บังคับใช้มาตรการลงทะเบียนซิมการ์ดอย่างเคร่งครัด หลังจากตรวจพบกรณีการเปิดใช้งานซิมการ์ดให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี และเปิดใช้หลายเบอร์ มีความเสี่ยงที่อาจนำซิมไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย โดยเด็กไม่ทราบ
นอกจากนี้ สำนักงาน กสทช. ขอความร่วมมือผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแลการใช้งานโทรศัพท์มือถือของบุตรหลาน พร้อมแนะนำให้ติดตาม และตรวจสอบการลงทะเบียนซิมที่ใช้งานอยู่ในครอบครัว เพื่อป้องกันการนำซิมไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หากประชาชนพบเบาะแส หรือต้องการร้องเรียนเรื่องการลงทะเบียนซิมผิดปกติสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทร.1200
นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า วันนี้ (25 ก.พ.69) สำนักงาน กสทช. ได้ออกหนังสือเวียนกำชับผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายให้บังคับใช้มาตรการลงทะเบียนซิมการ์ดอย่างเคร่งครัด หลังจากตรวจพบกรณีการเปิดใช้งานซิมการ์ดให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี และเปิดใช้หลายเบอร์ มีความเสี่ยงที่อาจนำซิมไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย โดยเด็กไม่ทราบ
นอกจากนี้ สำนักงาน กสทช. ขอความร่วมมือผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแลการใช้งานโทรศัพท์มือถือของบุตรหลาน พร้อมแนะนำให้ติดตาม และตรวจสอบการลงทะเบียนซิมที่ใช้งานอยู่ในครอบครัว เพื่อป้องกันการนำซิมไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หากประชาชนพบเบาะแส หรือต้องการร้องเรียนเรื่องการลงทะเบียนซิมผิดปกติสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทร.1200