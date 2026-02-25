ผู้ว่าฯ สุรินทร์แถลงเหตุคลังอาวุธ ตชด.21 ระเบิด พบเสียหาย 2 โรง บ้านพัง 12 หลัง

นายจำเริญ แหวนเพ็ชร ผู้ว่าราชการ จ.สุรินทร์ พร้อมด้วย พล.ต.ท. รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผบช.ตชด. และหน่วยงานด้านความมั่นคง ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุคลังอาวุธระเบิด เมื่อช่วงค่ำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา จากนั้น ผู้ว่าราชการ จ.สุรินทร์ แถลงว่า หน่วยงานความมั่นคง ได้เข้าเก็บกู้วัตถุระเบิดที่ตกค้างและเคลียร์พื้นที่ให้มีความปลอดภัย
จากการตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้น พบว่า พื้นที่ภายในค่าย ตชด.21 พบคลังเก็บอาวุธ เสียหาย จำนวน 2 โรง ไม่มีอาคารหรือบ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้รับความเสียหาย ส่วนพื้นที่โดยรอบจากการสำรวจความเสียหายของทางอำเภอเมืองสุรินทร์ พบมีบ้านเรือนของชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้รับผลกระทบ จากเสียงแรงอัดของระเบิด ทำให้บ้านเสียหาย จำนวน 12 หลัง
