หุ้นไทยปิดตลาดวันนี้ พุ่งขึ้น 25.61 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 95,599.29 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (25 ก.พ.) ดัชนี set Index ปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,516.01 จุด ปรับขึ้น 25.61 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 1.72 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 95,599.29 ล้านบาท