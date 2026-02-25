ส.ผู้ส่งออกข้าวไทยตั้งเป้าส่งออกปี 69 ที่ 7.03 ล้านตัน ลดลง 11%

ร.ต.ท. เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยถึงสถานการณ์การส่งออกข้าวไทยปี 2569 ว่า สมาคมฯ ตั้งเป้าหมายส่งออกไว้ที่ 7.03 ล้านตัน ลดลง 11 เปอร์เซ็นต์ จากปี 2568 โดยมีมูลค่า 130,000 ล้านบาท หรือ 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมียอดต่ำสุดในรอบ 5 ปี นับตั้งแต่ปี 2564 โดยมีสาเหตุจากความผันผวนของค่าเงินบาทที่กระทบต่อการแข่งขันของข้าวไทย ผลผลิตข้าวในโลกมีปริมาณมากขึ้น นโยบายความมั่นคงทางอาหารของแต่ละประเทศ ที่เน้นการพึ่งพาผลผลิตในประเทศ และลดการนำเข้า เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ประกอบกับ การมีปรากฏการณ์เอลนีโญ จนมีผลกระทบต่อผลผลิตข้าว และมาตรการทางภาษีของสหรัฐฯ
ทั้งนี้ โดยเฉพาะยอดส่งข้าวล่าสุด เดือนมกราคม 2569 มีปริมาณการส่งออกรวมเพียง 530,287 ตัน ลดลง 17.5 เปอร์เซ็นต์ จากปีก่อน ซึ่งมีปริมาณ 643,144 ตัน ขณะที่มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 9,707 ล้านบาท ลดลง 30.7 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นมูลค่า 313 ล้านดอลลาร์ ลดลง 23.9 เปอร์เซ็นต์ สะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันด้านราคาข้าวในตลาดโลกและการแข่งขันที่รุนแรงในปีนี้
