ราคาทองครั้งที่ 17 ปรับขึ้น 100 บ. ทองรูปพรรณขายออก 77,000 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 15.53 (ครั้งที่ 17) ปรับลง 100 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 76,000.00 บาท ขายออก 76,200.00 บาท ส่วนทองคำรูปพรรณ 96.5% รับซื้อ (ฐานภาษี) 74,481.08 บาท ขายออก 77,000.00 บาท