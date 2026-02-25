เยอรมนีร่าง กม.ใหม่การใช้พลังงานหมุนเวียนในอาคาร คาดบังคับใช้ก่อน 1 ก.ค.69

สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานจากกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่ 25 ก.พ. ว่า รัฐบาลเบอร์ลินประกาศข้อตกลงกฎหมายใหม่ เกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคาร ซึ่งเป็นการยกเลิกกฎหมายฉบับเดิมที่ร่างโดยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม
กฎหมายของ นายโรเบิร์ต ฮาเบค อดีต รมว.เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของเยอรมนี มีผลบังคับใช้ เมื่อปี 2567 โดยได้รับการสนับสนุนจากพรรคกรีนส์ ในรัฐบาลผสมของอดีตนายกรัฐมนตรีโอลาฟ โชลซ์ และกำหนดว่า ระบบทำความร้อนใหม่ใด ๆ ก็ตาม ต้องใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างน้อย 65 เปอร์เซ็นต์ แต่ชาวเยอรมันจำนวนมากกลับมองว่า เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่ทะเยอทะยานนี้ มีค่าใช้จ่ายสูง มีขั้นตอนทางราชการที่ยุ่งยาก และมีกระบวนการบังคับใช้ที่ซับซ้อนและรวดเร็วเกินไป
สำหรับร่างกฎหมายดังกล่าว คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในช่วงต้นเดือนเมษายน 2569 และคาดว่า รัฐบาลเบอร์ลินจะบังคับใช้กฎหมายใหม่ ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2569
