xs
xsm
sm
md
lg

รองหัวหน้า ปชน.เตรียมฟ้อง กกต.ประพฤติมิชอบจัดการเลือกตั้ง 2569

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันพรุ่งนี้ (26 ก.พ.) เวลา 10.00 น. นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง รองหัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) และคณะทำงานฝ่ายกฎหมาย จะเดินทางไปยื่นฟ้องคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กับพวก ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ในการจัดการเลือกตั้ง 2569 ที่ผ่านมา