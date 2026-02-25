xs
ผบ.ตร.ยันเหตุระเบิดภายในคลังสรรพวุธ ตชด.21 ไม่ใช่ก่อวินาศกรรม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เปิดเผยหลังเกิดเหตุระเบิดภายในคลังสรรพาวุธ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 จังหวัดสุรินทร์ ว่า สถานที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่ก่อสร้างมานานกว่า 39 ปี ภายในมีคลังอาวุธรวม 7 คลัง โดยเกิดเหตุขึ้น 2 คลัง ซึ่งใช้เก็บกระสุนปืนและเครื่องยิงจรวดอาร์พีจี

ทั้งนี้ ยืนยันว่า สามารถตัดประเด็นการก่อวินาศกรรมออกไปได้ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวด ทั้งการติดตั้งกล้องวงจรปิด มีเจ้าหน้าที่จัดเวรยาม และมีรั้วรอบขอบชิด พร้อมตรวจตราตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งวันราชการและวันหยุด

สำหรับสาเหตุเบื้องต้นนั้น สันนิษฐานว่า อาจเกิดจากการปะทุของอุปกรณ์ หรือเครื่องจุดระเบิดภายในคลัง อันเนื่องมาจากสภาพอากาศร้อน ประกอบกับอาวุธที่เก็บรักษาไว้อาจมีอายุการใช้งานมานานและเสื่อมสภาพ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) และสำนักงานพิสูจน์หลักฐาน (สพฐ.) เข้าตรวจสอบพื้นที่แล้ว โดยจะต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ อย่างเป็นทางการก่อน