xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองครั้งที่ 15 ปรับขึ้น 100 บ. ทองรูปพรรณขายออก 77,050 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 15:01 (ครั้งที่ 15) ปรับขึ้น 100 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 76,050.00 บาท ขายออก 76,250.00 บาท ส่วนทองคำรูปพรรณ 96.5% รับซื้อ (ฐานภาษี) 74,526.56 บาท ขายออก 77,050.00 บาท