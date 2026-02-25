รวงข้าวมองแนวโน้มหุ้นไทยวันนี้ ทดสอบแนวต้าน 1,500 จุด หลัง กกต.เตรียมรับรองผลเลือกตั้ง

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) มองว่า ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SET index วันนี้ (25 ก.พ.) มีแนวโน้มที่จะไปทดสอบแนวต้านเชิงจิตวิทยาที่ระดับ 1,500 จุด ประเมินกรอบ SET index ที่ 1,480-1,500 จุด อาจได้ sentiment เชิงบวกระยะสั้นของแนวโน้มการจัดตั้งรัฐบาลที่อาจเกิดขึ้นได้เร็ว หลัง กกต. เตรียมประชุมเพื่อประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขต ส่งภาพเชิงบวกไปยังกลุ่ม Domestic play อย่างกลุ่มค้าปลีก รับเหมาก่อสร้าง รวมไปถึงกลุ่มท่องเที่ยวเห็นโมเมนตัมการฟื้นตัวที่ชัดเจน โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสม ช่วง 1 ม.ค. ถึง 22 ก.พ. ลดลง 4.91 เปอร์เซ็นต์ YoY ฟื้นตัวจากช่วง 1-31 มกราคม ลดลง 11 เปอร์เซ็นต์ YoY จากการเร่งตัวขึ้นของนักท่องเที่ยวจีน