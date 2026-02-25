xs
xsm
sm
md
lg

สภาฯ จัดเตรียมสถานที่รับรายงานตัว สส.ใหม่พรุ่งนี้           .

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศที่อาคารรัฐสภา เจ้าหน้าที่จัดเตรียมสถานที่ ตั้งโต๊ะ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อรับรายงานตัว สส.ใหม่ทั้งระบบเขต และบัญชีรายชื่อ โดยจะเริ่มเปิดให้ สส.ใหม่เข้ามารายงานตัวได้ ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. - 6 มี.ค.69