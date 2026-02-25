“สมชัย”แซะเวทย์มนต์บนต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง จู่ๆ บัตรที่เหลือหายวับไปกับตา หลังโดนทักปมบาร์โค้ด

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า เวทย์มนต์บนต้นขั้วบัตร
พอโดนทักท้วงเรื่อง บาร์โค้ดด้านล่างบัตรชมพู สามารถเชื่อมโยงกับหมายเลขบัตร บนต้นขั้วได้ อยู่ๆ บัตรเลือกตั้งที่เหลือนับแสน ก็มีผู้เสกให้หายวับไปกับตา ต้องจ้างโรงพิมพ์พิมพ์ใหม่ โดยไม่ปรากฏหมายเลขบัตรบนต้นขั้ว
พอโดนทักท้วงว่า เฮ้ย ทำแบบนี้ผิดระเบียบตัวเองนะ เพราะต้นขั้วต้องมีหมายเลขบัตร กระทรวงเวทย์มนต์ก็ได้ทำงานอีกรอบ บอกว่า มี มี บนต้นขั้ว มีหมายเลข แต่เป็นหมายเลขที่ปลุกเสกด้วยเวทย์มนต์ ไม่สามารถเห็นด้วยตาเปล่า ที่ต้องใช้ไม้กายสิทธิ์ที่มีแสงเหนือม่วงส่องจึงจะมองเห็นได้
บ่ายนี้ เชิญกระทรวงเวทย์มนต์ มาฟังเฉลยคดี ปริศนาบัตรมรณะด้วย ยืนยันกำหนดการเดิม บนจอ imax เท่านั้น