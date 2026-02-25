สดร.ชวนชมปรากฏการณ์ “จันทรุปราคาเต็มดวง”ตรงกับวันมาฆบูชา

เพจสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
โพสต์ระบุว่า จันทรุปราคาเต็มดวง หัวค่ำวันมาฆบูชา 3 มี.ค.นี้ จะมีลำดับการเกิดปรากฏการณ์อย่างไรบ้างไปดูกัน
3 มีนาคม 2569 จะเกิด ปรากฏการณ์ “จันทรุปราคาเต็มดวง” ซึ่งตรงกับ วันมาฆบูชา เวลาประมาณ 15:44 - 21:23 น. (ตามเวลาประเทศไทย ณ กรุงเทพมหานคร) ในแต่ละช่วงก่อนที่ดวงจันทร์เต็มดวงจะปรากฏเป็นสีแดงอิฐ
มีลำดับการเกิดปรากฏการณ์ มีดังนี้
15:44 น. เริ่มเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเงามัว ดวงจันทร์เข้าสู่เงามัวของโลก ความสว่างของดวงจันทร์ลดลงเล็กน้อย เป็นช่วงที่ยังจะมองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนด้วยตาเปล่า (ช่วงเวลาดังกล่าวดวงจันทร์ยังไม่ขึ้นจากขอบฟ้าจึงไม่สามารถสังเกตได้)
16:50 น. เริ่มเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาบางส่วน ดวงจันทร์เข้าสู่เงามืดของโลก จะมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงมีลักษณะเว้าแหว่ง เนื่องจากเริ่มมีส่วนที่มืดเป็นเงาสีดำจากขอบด้านหนึ่ง ค่อย ๆ กินพื้นที่เข้ามาทีละนิด (ช่วงเวลาดังกล่าวดวงจันทร์ยังไม่ขึ้นจากขอบฟ้าจึงไม่สามารถสังเกตได้)
18:04 น. เริ่มเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง ดวงจันทร์เริ่มถูกบดบังจากเงามืดของโลกทั้งดวง จึงเริ่มปรากฏเป็นสีแดงอิฐ (ช่วงเวลาดังกล่าวดวงจันทร์ยังไม่ขึ้นจากขอบฟ้าจึงไม่สามารถสังเกตได้)
18:23 น.ดวงจันทร์ขึ้นจากขอบฟ้า (เวลา ณ กรุงเทพมหานคร) ดวงจันทร์ขึ้นจากขอบฟ้า ทางทิศตะวันออก ปรากฏเป็นสีแดงอิฐ เนื่องอยู่ในช่วงคราสเต็มดวงพอดี (เวลาในการสังเกตเห็นดวงจันทร์อาจแตกต่างกันเล็กน้อยตามพื้นที่ และขึ้นอยู่กับสิ่งบดบังรอบตัว เช่น ตึก หรือต้นไม้)
18:33 น. กึ่งกลางคราส ดวงจันทร์จะอยู่ใจกลางเงาของโลกพอดี แสงอาทิตย์จะถูกโลกบังทั้งหมด ดวงจันทร์ปรากฏเป็นสีแดงอิฐทั้งดวง
(แม้โลกจะบังแสงอาทิตย์ แต่ชั้นบรรยากาศโลกจะช่วย หักเหแสง ให้โค้งไปตกกระทบบนดวงจันทร์ โดยแสงสีน้ำเงินจะถูกกระเจิงออกไป เหลือเพียง แสงสีแดง ที่ทะลุผ่านไปได้ ดวงจันทร์ในช่วงกึ่งกลางคราสจึงปรากฏเป็นสีแดงอิฐ)
19:02 น. สิ้นสุดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง ดวงจันทร์เริ่มเคลื่อนออกจากเงามืดของโลก ทำให้มีแสงสว่างกลับมาปรากฏที่ขอบอีกครั้ง และค่อยๆ ขยายพื้นที่ออกไปเรื่อยๆ หลังจากช่วงนี้ไปจะมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงมีลักษณะเว้าแหว่งอีกครั้ง
20:17 น. สิ้นสุดปรากฏการณ์จันทรุปราคาบางส่วน ดวงจันทร์จะกลับเข้าสู่ช่วงเงามัวอีกครั้ง และความสว่างจะค่อยๆ กลับคืนสู่ปกติ
21:23 น. สิ้นสุดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเงามัว ความสว่างของดวงจันทร์กลับคืนสู่ปกติ
สิ้นสุดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงในครั้งนี้โดยสมบูรณ์
NARIT เปิด 5 จุดสังเกตการณ์หลัก เชิญชวนประชาชนชมปรากฏการณ์ “จันทรุปราคาเต็มดวง” ในวันมาฆบูชา และชมวัตถุท้องฟ้าที่น่าสนใจในคืนวันที่ 3 มีนาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 18:00 - 22:00 น. ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา และสงขลา เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย หรือชมถ่ายทอดสดปรากฏการณ์ทางเฟซบุ๊ก และยูทูบ NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ