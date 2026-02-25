xs
ราคาทองคำครั้งที่ 13 ขึ้น 100 บาท รูปพรรณขายออก 77,000 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์




สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 14.02 น. ครั้งที่ 13 ปรับขึ้น 100 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 76,200.00 บาท รับซื้อบาทละ 76,000.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 77,000.00 บาท รับซื้อบาทละ 74,481.08 บาท