ชวนนักวิ่งร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่“วิ่งฝ่าสมรภูมิรบ” สัมผัสจุดยุทธศาสตร์สำคัญ

เพจกองทัพบก โพสต์ระบุว่า สนามวิ่งมิติใหม่… ที่ไม่ใช่แค่การวิ่ง แต่คือ “#วิ่งฝ่าสมรภูมิรบ”
ขอเชิญนักวิ่งทุกท่าน ร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรมวิ่งการกุศล SURANAREE ARMY NIGHT RUN 2026 ระยะทาง 5 KM และ 10 KM
Night Run สุดยิ่งใหญ่ กับสนามวิ่งที่ไม่เหมือนใคร วิ่งผ่านสมรภูมิรบเสมือนจริง สัมผัสจุดยุทธศาสตร์สำคัญ อาทิ
- ปราสาทตาควาย
- เนิน 350
- ช่องอานม้า
เส้นทางสุดท้าทาย ที่จะทำให้คุณได้
- ชมแสนยานุภาพจากกองทัพอันยิ่งใหญ่
- ซุ้มปืนใหญ่ และรถถังของกองทัพบกอย่างใกล้ชิด
นี่ไม่ใช่แค่สนามวิ่ง…
แต่คือสนามที่ทดสอบ ความแข็งแกร่ง ความกล้า และการก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกาย
พร้อมร่วม สดุดีทหารกล้า เชิดชูนักรบแนวหน้าผู้เสียสละ
และมาร่วม บันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปด้วยกัน
เปิดรับสมัครแล้ว!
สมัครเลย SURANAREE ARMY NIGHT RUN 2026 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 10 มีนาคม 2569
สมัครผ่าน ลิงก์ https://runrace.in.th/sanr2026
ค่าสมัครและระยะทาง
VIP 3,000 บาท (เลือกระยะได้)
5 KM FUN RUN 600 บาท
10 KM MINI MARATHON 700 บาท
สิ่งที่นักวิ่งจะได้รับ
-Overall 10 KM ชาย / หญิง
รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลตามลำดับ
- ผู้เข้าเส้นชัย อันดับ 1–3 ระยะ 10 KM
ทุกช่วงอายุ ชาย / หญิง
รับ ถ้วยรางวัลเกียรติยศ และเงินรางวัล
การแบ่งรุ่นอายุ
10 KM MINI MARATHON (ชาย / หญิง)
ไม่เกิน 19 ปี
20 – 29 ปี
30 – 39 ปี
40 – 49 ปี
50 – 59 ปี
60 ปีขึ้นไป
5 KM FUN RUN ไม่มีการแข่งขัน
พิเศษ!! รางวัลประกวดการแต่งกายแฟนซี
นักวิ่งทุกท่านที่เข้าเส้นชัย
รับ เหรียญรางวัลเกียรติยศ
ผ่านพิธีปลุกเสกจาก หลวงปู่ศิลา
ลงยันต์อักขระยันต์ เหรียญรุ่นที่ 2
หนึ่งเดียวในไทย
เสื้อวิ่ง
หมายเลขติดหน้าอก
ประกันอุบัติเหตุ
อาหารและเครื่องดื่มตลอดการแข่งขัน
พิเศษ! ชมฟรีคอนเสิร์ต
จากศิลปินสุดฮอต ที่คุณไม่ควรพลาด
เวลา 20.00 – 22.00 น.
นี่คือสนามที่นักวิ่งตัวจริงไม่ควรพลาด
มาพิสูจน์พลังใจ ก้าวข้ามขีดจำกัด
และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์
ใน SURANAREE ARMY NIGHT RUN 2026
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เพจเฟซบุ๊ก SURANAREE ARMY NIGHT RUN
สถานที่จัดการแข่งขัน ณ ค่ายสุรนารี กองทัพภาคที่ 2 จ.นครราชสีมา