หุ้นไทยปิดตลาดเช้าบวก 20.93 จุด มูลค่าการซื้อขายประมาณ 46,982.98 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดเช้าที่ระดับ 1,511.33 จุด บวก 20.93 จุด หรือ 1.40% มูลค่าซื้อขาย 46,982.98 ล้านบาท