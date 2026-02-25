xs
xsm
sm
md
lg

ไฟไหม้บ้านพักย่านจรัญสนิทวงศ์ 46 เพลิงลามแล้ว 1 หลัง บาดเจ็บ 1 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


วันนี้ (25 ก.พ.) เมื่อเวลา 12.30 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในชุมชนซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 โดยเพลิงลุกไหม้ไปแล้ว 1 หลังคาเรือน ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย ขณะนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งทำการดับไฟ