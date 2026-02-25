xs
ราคาทองคำครั้งที่ 5 ขึ้น 100 บาท รูปพรรณขายออก 76,950 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 10.32 น. ครั้งที่ 5 ปรับขึ้น 100 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 76,150.00 บาท รับซื้อบาทละ 75,950.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 76,950.00 บาท รับซื้อบาทละ 74,435.60 บาท