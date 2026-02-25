กรมอุทยานฯ จัดประเมิน SEA มรดกโลก“ดงพญาเย็น-เขาใหญ่” หวังวางรากฐานอนุรักษ์ในระดับสากล

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มอบหมายให้นายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) เป็นประธานเปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการจัดทำรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) และแผนการจัดการแหล่งมรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ (ระยะที่ 1) เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและวางรากฐานการอนุรักษ์ในระดับสากล
ในการนี้ นางสาวอภิญญา ใจแท้ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมรับฟังและให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการรักษาคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากล (Outstanding Universal Value: OUV) ของแหล่งมรดกโลก เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการมรดกโลก (UNESCO)
โครงการดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ศึกษา 6 จังหวัด ในพื้นที่อนุรักษ์ 5 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานแห่งชาติตาพระยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ โดยมุ่งเน้นการจัดทำแผนจัดการที่สมบูรณ์และได้รับความเห็นชอบจากทุกภาคส่วน ภายใต้แนวคิด DPSIR (สาเหตุ-กิจกรรม-สภาพแวดล้อม-ผลกระทบ-แนวทางแก้ไข) เพื่อให้การบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและแก้ไขปัญหาความท้าทายในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง
นายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์ เปิดเผยว่า โครงการนี้เป็นก้าวสำคัญในการวางรากฐานการมีส่วนร่วมของการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ของบริบทด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม โดยครอบคลุมพื้นที่อนุรักษ์ 5 แห่งได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทับลาน ปางสีดา ตาพระยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ในพื้นที่ 6 จังหวัด โดยใช้เครื่องมือ DPSIR มาสื่อสารกับภาคประชาชน เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง "สาเหตุ-กิจกรรม-สภาพแวดล้อม-ผลกระทบ-แนวทางแก้ไข" ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย
ทางด้าน นางสาวอภิญญา ใจแท้ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ ย้ำถึงความสำคัญของการจัดทำแผนจัดการในครั้งนี้ว่า จะต้องเป็นแผนที่ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาคมโลกในการปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญระดับสากล และเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ
สำหรับการประชุมปฐมนิเทศจัดขึ้นรวม 4 พื้นที่ โดยเริ่มครั้งแรกที่จังหวัดสระแก้ว และปิดท้ายที่อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยในที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 เน้นรูปแบบ Participatory Workshop โดยได้จัดช่องทางการมีส่วนร่วมทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online (Hybrid) พร้อมบันทึกภาพและเสียงตลอดกระบวนการ เพื่อความโปร่งใสและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ห่างไกล ได้สะท้อนปัญหาและความคาดหวัง โดยผลลัพธ์จากการประชุมจะถูกนำไปกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายหลักของการศึกษา SEA เพื่อให้ได้แผนการจัดการแหล่งมรดกโลกที่ยั่งยืนต่อไป