หุ้นไทยเปิดตลาดบวก 22.08 จุด มูลค่าซื้อขาย 25,416.97 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยภาคเช้าอยู่ที่ระดับ 1,512.48 จุด ปรับขึ้น 22.08 จุด หรือ 1.48% มูลค่าซื้อขาย 25,416.97 ล้านบาท