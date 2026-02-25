xs
กทม.ชวนชาวกรุงมาเวียนเทียนด้วยต้นไม้กันแบบแลนด์สไลด์ 3 มี.ค.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพจกรุงเทพมหานคร โพสต์ระบุว่า 3 มีนาคม วันมาฆบูชานี้ ขอเชิญพี่น้องชาว กทม. มาเวียนเทียนด้วยต้นไม้ กันแบบแลนด์สไลด์

ทำบุญวิถีใหม่ ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ช่วยลดมลพิษ ลดขยะ แถม เพิ่มพื้นที่สีเขียว
มาสร้างบุญวิถีใหม่ สร้างอากาศสะอาดให้กรุงเทพฯ ของเรา เป็นเมืองน่าอยู่

ใครอยู่เขตไหน เช็กรายชื่อวัดได้เลย

เขตพระนคร
• วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
• วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
• วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
• วัดสามพระยา
• วัดบุรณศิริมาตยาราม

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
• วัดสุนทรธรรมทาน (วัดแคนางเลิ้ง)

เขตสัมพันธวงศ์
• วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร

เขตดุสิต
• วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร
• วัดจอมสุดาราม
• วัดแก้วฟ้าจุฬามณี

เขตบางกอกใหญ่
• วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
• วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร
• วัดดีดวด
• วัดท่าพระ

เขตบางกอกน้อย
• วัดระฆังโฆสิตาราม
• วัดเจ้าอาม
• วัดไซยทิศ
• วัดใหม่ยายแป้น
• วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
• วัดชิโนรสารามวรวิหาร

เขตธนบุรี
• วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร
• วัดเวฬุราชิณ

เขตคลองสาน
• วัดทองนพคุณ
• วัดพิชัยญาติการาม วรวิหาร

เขตราชเทวี
• วัดอภัยทายาราม

เขตพญาไท
• วัดไผ่ตัน

เขตภาษีเจริญ
• วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
• วัดนางชี พระอารามหลวง
• ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
• วัดกำแพงบางจาก
• วัดอ่างแก้ว

เขตบางแค
• วัดบุณยประดิษฐ์

เขตหนองแขม
• วัดอุดมรังสี

เขตบางพลัด
• วัดเพลง
• วัดทอง

เขตตลิ่งชัน
• วัดไก่เตี้ย
• วัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร (วัดทอง)

เขตทวีวัฒนา
• วัดวิศิษฏ์บุญญาวาส
• วัดโกมุทพุทธรังสี
• วัดปุรณาวาส
• วัดอุดมธรรมวิมุตติ

เขตราษฎร์บูรณะ
• วัดประเสริฐสุทธาวาส

เขตทุ่งครุ
• วัดหลวงพ่อโอภาสี
• วัดพุทธบูชา

เขตบางบอน
• วัดบางบอน
• วัดนินสุขาราม

เขตบางขุนเทียน
• วัดสะแกงาม
• วัดกำแพง (150 ต้น)

เขตบางรัก
• วัดมหาพฤฒาราม วรวิหาร

เขตสาทร
• วัดบรมสถล(วัดดอน)
• วัดสุทธิวราราม

เขตปทุมวัน
• วัดชัยมงคล
• วัดบรมนิวาส

เขตยานนาวา
• วัดดอกไม้

เขตบางคอแหลม
• วัดเรืองยศ
• วัดไทร

เขตห้วยขวาง
• วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

เขตสวนหลวง
• วัดปากบ่อ

เขตคลองเตย
• วัดสะพาน
• วัดคลองเตยนอก

เขตพระโขนง
• วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร

เขตวัฒนา
• วัดภาษี
• วัดธาตุทอง

เขตประเวศ
• วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม
• วัดทุ่งลานนา
• วัดทุ่งเศรษฐี

เขตบางเขน
• วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหารบางเขน

เขตบางซื่อ
• วัดบางโพ
• วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย)

เขตหลักสี่
• วัดหลักสี่

เขตดอนเมือง
• วัดสายอำพันธ์เอมสาร
• วัดดอนเมือง

เขตสะพานสูง
• วัดลาดบัวขาว (ราชโยธา)

เขตสายไหม
• วัดหนองใหญ่

เขตบางกะปิ
• วัดไกรสีห์
• วัดบึงทองหลาง

เขตคลองสามวา
• วัดสัมมาชัญญาวาส
• วัดสุทธิสะอาด

เขตลาดพร้าว
• วัดสาครสุ่นประชาสรรค์
• วัดลาดปลาเค้า
• วัดลาดพร้าว

เขตบึงกุ่ม
• วัดบางเตย
• วัดพิชัย

เขตจตุจักร
• วัดเสมียนนารี
• วัดเทวสุนทร
• สวนโมกข์กรุงเทพ

เขตดินแดง
• วันกุนนทีรุทธาราม

เขตบางนา
• วัดบางนานอก

เขตลาดกระบัง
• วัดสุทธาโภชน์
• วัดลาดกระบัง

เขตวังทองหลาง
• วัดสามัคคีธรรม

เขตมีนบุรี
• วัดแสนสุข
• วัดบำเพ็ญเหนือ

เขตคันนายาว
• วัดคลองครุ

เขตหนองจอก
• วัดป่ามงคลสุนาถวนิชย์กุล

หรือ เช็กรายชื่อวัดอื่นๆ ในจังหวัดใกล้เคียงที่เข้าร่วมกว่า 300 แห่งได้ที่นี่ https://bit.ly/maka69