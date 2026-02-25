กทม.ชวนชาวกรุงมาเวียนเทียนด้วยต้นไม้กันแบบแลนด์สไลด์ 3 มี.ค.

เพจกรุงเทพมหานคร โพสต์ระบุว่า 3 มีนาคม วันมาฆบูชานี้ ขอเชิญพี่น้องชาว กทม. มาเวียนเทียนด้วยต้นไม้ กันแบบแลนด์สไลด์
ทำบุญวิถีใหม่ ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ช่วยลดมลพิษ ลดขยะ แถม เพิ่มพื้นที่สีเขียว
มาสร้างบุญวิถีใหม่ สร้างอากาศสะอาดให้กรุงเทพฯ ของเรา เป็นเมืองน่าอยู่
ใครอยู่เขตไหน เช็กรายชื่อวัดได้เลย
เขตพระนคร
• วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
• วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
• วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
• วัดสามพระยา
• วัดบุรณศิริมาตยาราม
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
• วัดสุนทรธรรมทาน (วัดแคนางเลิ้ง)
เขตสัมพันธวงศ์
• วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
เขตดุสิต
• วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร
• วัดจอมสุดาราม
• วัดแก้วฟ้าจุฬามณี
เขตบางกอกใหญ่
• วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
• วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร
• วัดดีดวด
• วัดท่าพระ
เขตบางกอกน้อย
• วัดระฆังโฆสิตาราม
• วัดเจ้าอาม
• วัดไซยทิศ
• วัดใหม่ยายแป้น
• วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
• วัดชิโนรสารามวรวิหาร
เขตธนบุรี
• วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร
• วัดเวฬุราชิณ
เขตคลองสาน
• วัดทองนพคุณ
• วัดพิชัยญาติการาม วรวิหาร
เขตราชเทวี
• วัดอภัยทายาราม
เขตพญาไท
• วัดไผ่ตัน
เขตภาษีเจริญ
• วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
• วัดนางชี พระอารามหลวง
• ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
• วัดกำแพงบางจาก
• วัดอ่างแก้ว
เขตบางแค
• วัดบุณยประดิษฐ์
เขตหนองแขม
• วัดอุดมรังสี
เขตบางพลัด
• วัดเพลง
• วัดทอง
เขตตลิ่งชัน
• วัดไก่เตี้ย
• วัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร (วัดทอง)
เขตทวีวัฒนา
• วัดวิศิษฏ์บุญญาวาส
• วัดโกมุทพุทธรังสี
• วัดปุรณาวาส
• วัดอุดมธรรมวิมุตติ
เขตราษฎร์บูรณะ
• วัดประเสริฐสุทธาวาส
เขตทุ่งครุ
• วัดหลวงพ่อโอภาสี
• วัดพุทธบูชา
เขตบางบอน
• วัดบางบอน
• วัดนินสุขาราม
เขตบางขุนเทียน
• วัดสะแกงาม
• วัดกำแพง (150 ต้น)
เขตบางรัก
• วัดมหาพฤฒาราม วรวิหาร
เขตสาทร
• วัดบรมสถล(วัดดอน)
• วัดสุทธิวราราม
เขตปทุมวัน
• วัดชัยมงคล
• วัดบรมนิวาส
เขตยานนาวา
• วัดดอกไม้
เขตบางคอแหลม
• วัดเรืองยศ
• วัดไทร
เขตห้วยขวาง
• วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
เขตสวนหลวง
• วัดปากบ่อ
เขตคลองเตย
• วัดสะพาน
• วัดคลองเตยนอก
เขตพระโขนง
• วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร
เขตวัฒนา
• วัดภาษี
• วัดธาตุทอง
เขตประเวศ
• วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม
• วัดทุ่งลานนา
• วัดทุ่งเศรษฐี
เขตบางเขน
• วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหารบางเขน
เขตบางซื่อ
• วัดบางโพ
• วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย)
เขตหลักสี่
• วัดหลักสี่
เขตดอนเมือง
• วัดสายอำพันธ์เอมสาร
• วัดดอนเมือง
เขตสะพานสูง
• วัดลาดบัวขาว (ราชโยธา)
เขตสายไหม
• วัดหนองใหญ่
เขตบางกะปิ
• วัดไกรสีห์
• วัดบึงทองหลาง
เขตคลองสามวา
• วัดสัมมาชัญญาวาส
• วัดสุทธิสะอาด
เขตลาดพร้าว
• วัดสาครสุ่นประชาสรรค์
• วัดลาดปลาเค้า
• วัดลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
• วัดบางเตย
• วัดพิชัย
เขตจตุจักร
• วัดเสมียนนารี
• วัดเทวสุนทร
• สวนโมกข์กรุงเทพ
เขตดินแดง
• วันกุนนทีรุทธาราม
เขตบางนา
• วัดบางนานอก
เขตลาดกระบัง
• วัดสุทธาโภชน์
• วัดลาดกระบัง
เขตวังทองหลาง
• วัดสามัคคีธรรม
เขตมีนบุรี
• วัดแสนสุข
• วัดบำเพ็ญเหนือ
เขตคันนายาว
• วัดคลองครุ
เขตหนองจอก
• วัดป่ามงคลสุนาถวนิชย์กุล
หรือ เช็กรายชื่อวัดอื่นๆ ในจังหวัดใกล้เคียงที่เข้าร่วมกว่า 300 แห่งได้ที่นี่ https://bit.ly/maka69