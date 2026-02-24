xs
ผู้ว่าฯ สุรินทร์ สั่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ใกล้จุดคลังอาวุธ ตชด.21ระเบิด

24 ก.พ.



วันนี้ (24 ก.พ.) 20.00 น. นายจำเริญ เเหวนเพ็ชร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ สั่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ใกล้จุดคลังอาวุธระเบิด (ตชด.21 ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์) เพื่อความปลอดภัย พร้อมควบคุมเหตุเร่งด่วน