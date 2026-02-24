xs
หุ้นไทยปิดตลาดบวก 10.16 จุด มูลค่าซื้อขาย 80,178 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดที่ระดับ 1,490.40 จุด ปรับขึ้น 10.16 จุด มูลค่าซื้อขาย 80,178 ล้านบาท