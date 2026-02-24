xs
ราคาทองคำครั้งที่ 26 ลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 76,850 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 16.17 น. ครั้งที่ 26 ปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 76,050.00 บาท รับซื้อบาทละ 75,850.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 76,850.00 บาท รับซื้อบาทละ 74,329.48 บาท